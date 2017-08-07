T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Düğünde havaya ateş açıldı; 1 ölü, 4 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

07 Ağustos 2017 01:07

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir düğünde, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş, 11 yaşındaki Güray Kaygusuz’un ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Karakollar Mahallesinde yapılan bir düğünde, meydana geldi.

Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeği ile havaya ateş açıldı.

Açılan ateş sonrası tüfekten çıkan saçmalar biri çocuk 5 kişiye isabet etti. Yaralanan Güray Kaygusuz, Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24), Özay Öztürk (19) ve Emre Can Katarbaşı (37) ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çine Devlet Hastanesi’nden, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edilen Güray Kaygusuz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Aydındüğünhavaya ateşmaganda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24