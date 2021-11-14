Düğünde 'havaya' ateş açan kişi, 2 davetliyi öldürdü

Çorum'da bir düğünde tabanca ile rastgele ateş eden bir kişi, iki davetlinin ölümüne neden oldu. Şüphelinin kimliği belirlenemedi.

Çorum'un Bayat ilçesinde bir düğünde tabanca ile rastgele açılan ateş sonucu başından yaralanan Emin Alparslan (44) ile Murat Şahin (38) yaşamını yitirdi. Düğündeki davetlilerin ifadesini alan jandarma ekipleri, şüpheliyi bulmak için soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy meydanında düzenlenen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, düğüne katılan Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası soruşturma başlatan jandarma ekipleri köyde, polis ekipleri ise hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Düğüne katılanların ifadesini alan jandarma ekipleri, ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)