Düğünde havai fişek şovu kötü bitti:  3 yaralı

İstanbul DHA - SULTANBEYLİ\'de bir sokak düğünde havai fişek atmaya çalışan kişi, hem kendini hem de düğüne gelen 2 kişiyi yaraladı.

Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi\'nde dün akşam düzenlenen bir sokak düğününe katılan bir kişi eline aldığı havai fişek bataryasını ateşledi. Kutunun içinde bulunan havai fişekler patlamaya başladı. İşi şov dönüştürmeye çalışan bu kişi elindeki havai fişek bataryasını çevirmeye başladı. Bu sırada havai fişeklerden biri yüzüne geldi. Kutuyu fırlatan kişi düğünde eğlenen kalabalığa korku dolu anlar yaşattı. Patlayan havai fişekler o sırada halay çeken iki kişiyi bacaklarından yaraladı. Panik dolu anlar kameraya da yansıdı.

Yakın mesafeden yüzüne gelen havai fişek nedeniyle bu kişinin yüzünde yanık oluştu. 3 kişi düğüne katılanlar tarafından hastaneye götürüldü. Bacaklarından yaralı iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yüzü yanan kişinin tedavisi ise devam ediyor.

(FOTOĞRAF)