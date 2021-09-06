Düğünde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit hayatını kaybetti

Tekirdağ’da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren iş insanı 68 yaşındaki Mikail Göleli hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde müteahhitlik yapan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı. Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Mikail Göleli’nin cenazesi, yarın Iğdır'da toprağa verilecek.