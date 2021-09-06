T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Düğünde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde müteahhitlik yapan Mikail Göleli, halay çekerken kalp krizi geçirdi

06 Eylül 2021 14:51

Tekirdağ’da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren iş insanı  68 yaşındaki Mikail Göleli hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde müteahhitlik yapan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı. Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Mikail Göleli’nin cenazesi, yarın Iğdır'da toprağa verilecek.

halaydüğünkalp krizitekirdağ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24