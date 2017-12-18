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Düğünde halay çekenler, para toplayan çocukları eziyordu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesindeki bir düğünde halay çeken gençler, saçılan paraları toplamak isteyen çocukların üzerine düştü

18 Aralık 2017 16:06

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesindeki bir düğünde halay çeken gençler, saçılan paraları toplamak isteyen çocukların üzerine düştü. Çocukların ezilmekten son anda kurtulduğu olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Sur ilçesinde geçen hafta içerisinde yapılan bir düğünde, gençler müziğin ritmiyle coşup halay çekerken, davetliler havaya para saçtı. Çocuklar da paraları toplamak için piste koştu. Bu sırada halaydaki gençler geri gelirken, görmedikleri çocukların üzerine düştü. Çocukların ezilmekten son anda kurtulduğu olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Düğün ucuz atlatılan bu kazanın ardından devam etti.

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