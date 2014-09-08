Düğünde davetlilere altın yedirdiler!

İşadamı Talat Sam’ın oğlu Akın Kürşad ve Gonca çiftinin düğününde misafirler yeni evli çiftlere altın takarken, düğün sahibi de misafirlere pasta üzerinde altın ikram etti.

İHA'nın haberine göre, Talat Sam’a yaptıkları ticaret sonucunda bir Arap şeyhi teşekkür amacıyla düğünde konuklara ikram edilmek üzere maddi değeri yaklaşık 20 bin lira olan 250 gram yenilebilen altın parçacıkları gönderdi.



Sam, Arap şeyhinin bu jestinin kendisini hayli duygulandırdığını ve Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade ederek, "Bizim kişiye özel üretmiş olduğumuz şampuanlardan saç dökülmesi olan bir Arap şeyhine gönderdik. Kendisinin saç dökülmesi durdu. Ailesinden de birkaç kişiye gönderdik ve onlar da memnun kaldılar. Bize Türkiye fiyatlarıyla yaklaşık 20 bin lira değerinde olan yenilebilen altın gönderdiler. Misafirlerimize bu altınları dökeceğiz, ikram edeceğiz" diye konuştu.

Davetliler ise, altınlı pastanın tadının güzel olduğunu ve beğendiklerini söylediler.

Arabistan’da önemli etkinliklerde konukların yiyeceklerine altın karıştırmak onlara verilen önemin göstergesi olarak görülüyor.