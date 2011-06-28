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Yaşam

Düğünde damada takı için özür pusulası

Çiftinin düğününde damadın bir yakını, "Altın takmak isterdim ama" yazılı özür pusulası taktı.

28 Haziran 2011 03:00

T24 - Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde hafta sonu dünyaevine giren Nurgül-Gürkan Güt çiftinin düğününde damadın bir yakını, takı merasimi sırasında damadın yakasına espri amacıyla, "Altın takmak isterdim ama" yazılı özür pusulası taktı.

Düğünde damada takı için özür pusulası

Akyazı Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Nurgül Akkuş ve Gürkan Güt çiftinin nikahına akraba ve yakınları takı taktı. Bu sırada konuklardan biri damadın yakasına espri amacıyla "Hamd olsun bu günleri de gördük. Altın takmak isterdim Ama..! Altın fiyatlarından haberiniz var mı?" yazılı not pusulası taktı. Yakasına takı yerine pusula takılan damat durumu şaşkınlıkla karşıladı. Çevrenin ikazları ardından not, damadın kız kardeşi tarafından alındı.



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