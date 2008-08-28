Düğünde bonkör vergide cimri

Bursa’da geçen hafta 11 yaşındaki oğlu Tahsin’e, stadyum ve helikopter kiralayıp üç gün üç gece sünnet düğünü yapan emlâkçı İsmail Dengiz’in, vergide cimri olduğu ortaya çıktı. Sünnet düğününde 10 bin kişiyi ağırlayıp ikramda bulunan ve "Oğlum için servetim feda olsun" diyen İsmail Dengiz’in 2007 yılında vergi dairesine 8 bin 500 YTL kazanç bildirdiği ve sadece 1325 YTL vergi ödediği ortaya çıktı.



Maliye inceliyor



Bursa’da emlâkçılık yapan, Kayapalı Arsa İnşaat ve Emlak Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı olan İsmail Dengiz’in, 5 bin davetiye dağıtıp, yerel gazeteye tam sayfa davet ilanı vererek yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladığı gösterişli sünnet düğünü gazetelerde ve televizyonlarda haber olunca, maliye inceleme başlattı.

Bursa Vergi Dairesi, Denetleme Grup Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi devam ederken, DHA muhabirleri, Dengiz’in ödediği vergiyle ilgili önemli bilgilere ulaştı. Dengiz’in geçen mart ayında bağlı olduğu vergi dairesine 2007 yılı beyanı olarak 8 bin 500 YTL kazanç bildirdi. Bu kazanç üzerinden de 1325 YTL vergi tahakkuk ettirildi.Kendisini birinci sıradan aday gösterecek bir partiden milletvekili olabileceğini, harcamaları da bumun için yaptığını söyleyen İsmail Dengiz’in, adli sicil kaydında ’sahtecilik’ suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 2001 yılında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu suçtan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan Dengiz, 8 Ekim 2003 günü girdiği Bursa E Tipi Cezaevi’nden 12 Ağustos 2004 tarihinde şartla tahliye edildiği ortaya çıktı. Dengiz’in imar yasasına muhalefet ve yaralama suçlarından halen hakkında açılan davalarda yargılandığı belirtildi.İsmail Dengiz, gösterişli sünnet düğünüyle gündeme gelmekten memnun olurken, mali durumuyla ilgili araştırmalardan hayli rahatsız oldu. DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, sünnet haberinden sonra şirketinin web sayfası aracılığı ile kendisine 13 bin 200 e-mail gönderildiğini söyleyen Dengiz, "Hem alkışlayanlar, hem de ’görgüsüz’ diyenler var. Ben saf tabir edilen pırıl pırıl bir insanım. Ben vergimi peşin öderim, devletime borcum yok" dedi.kızından 15 yıl sonra dünyaya gelen oğlu Tahsin için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten İsmail Dengiz, "Sünnet düğününün uzun yıllar konuşulması için stadyum ve helikopter kiraladım. Üç gün üç gece sürecek düğüne katılımın fazla olması için gazeteye ilan da verdim. Oğlum Tahsin için tüm servetimi harcamaya hazırım. Düğününde de F- 16’ya binecek. Kızım Beytiye’nin düğününde stadyum kiralamıştım" dedi.ikinci günü helikopter gezisinin ardından basın mensuplarının ısrarlı sorusu üzerine siyasete gireceğini belirten İsmail Dengiz, "Bu sünnet düğünü ile aynı zamanda 700 yıllık Kayapa’yı da tanıtmış olduk. Aynı zamanda ben de bu kadar tanıtım için çalışıyorum. Benim de siyasi bir görüşüm var. Ben de milletvekilliğine adayım, parayı da ondan harcıyorum. Bugünden itibaren adayım" dedi. Gazetecilerin, hangi partiden aday olduğunu sorması üzerine de İsmail Dengiz, "Onu ben içimde yaşıyorum, zamanı geldiğince konuşuruz" diyerek parti adı vermedi.