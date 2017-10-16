Düğünde atılan maganda kurşunu, 1’i çocuk 2 kişiyi yaraladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN’daki bir düğünde, tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu seken kurşunlarla bacaklarından yaralanan 13 yaşındaki Sude Oğraş ve 21 yaşındaki Kübra Gökduman, hastaneye kaldırıldı. Düğünde ateş açtığı belirlenen 52 yaşındaki Doğan A. ile aynı yaştaki Ahmet Y., gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Karaman merkeze bağlı Akçaşehir beldesindeki bir düğünde meydana geldi. Tabanca ve tüfeklerle düğünde, havaya rastgele ateş açıldı. Tabancadan seken mermiler, davetlilerden Oğraş ile Gökduman’ın bacağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Oğraş ve Gökduman, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oğraş\'ın sağ bacağından giren merminin çıktığı, Gökduman\'ın sağ bacağına giren merminin ise kemiğe saplandığı öğrenildi. Kübra Gökduman\'ın ameliyata alındığı belirtildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, düğünde tabancayla havaya ateş ettiğini belirlediği Doğan A. ve Ahmet Y.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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