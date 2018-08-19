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Düğünde atılan havai fişek ormanı yaktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, bir düğünde atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında, 7 dönümlük orman yandı

19 Ağustos 2018 10:33

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesinde, bir düğünde atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında, 7 dönümlük orman yandı.
Ula ilçesi Kızlan mevkiinde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Ula Göleti\'ndeki bir restoranda yapılan düğünde atılan hava fişeklerin neden olduğu öne sürülen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 6 tanker, 1 dozer, 11 teknik personel, 3 memur ve 55 yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 dönümlük orman zarar gördü. 
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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