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Yaşam

Düğün yolunda kaza yapınca hastanede evlendiler

"Daha anlamlı olsun diye, nikahımızı iptal etmemek için böyle karar verdik"

01 Ağustos 2017 11:53

Bursa'da 10 gün önce düğün davetiyesi dağıtırken trafik kazasında yaralanan çiftin nikahı, hastane odasında kıyıldı.

28 yaşındaki Samet Dinç ve nişanlısı Gökçe Ün, 21 Temmuz'da düğün davetiyesi dağıtmak için gittikleri İnegöl ilçesinde, bulundukları otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı.

Bursa Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavileri devam eden çift, bugün düğün salonunda kıyılması planlanan nikahı ertelemek istemedi.

Bunun üzerine yakınlarını hastane odasına davet eden çiftin nikahı burada kıyıldı. Nikah cüzdanını geline veren memur, genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Damat Samet Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir kaza atlattıklarını belirterek, "Daha anlamlı olsun diye, nikahımızı iptal etmemek için böyle karar verdik. Çok, mutluyuz." dedi.

Gelin Gökçe Dinç ise 6 ay nişanlı kaldıklarını anlatarak, "Düğünü erteledik ama nikahı hastanede kıymaya karar verdik. ikimiz de yaralandık ama çok şükür hayattayız." diye konuştu.

Damadın annesi Ezel Dinç ise çocukların büyük bir kazadan sağ kurtulduğunu vurgulayarak, "Onlar sevgileri için çok mücadele etti. Bundan dolayı nikahı ertelemek istemediler. Şu an çok mutluyum. Onların sevgisinin önüne hiçbir şey geçemedi." ifadelerini kullandı.

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