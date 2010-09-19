Düğün yolunda kaza: 7 ölü, 7 yaralı

T24 - Şanlıurfa'dan Samsun'a düğün yapmak üzere gidenlerin bulunduğu minibüsün Malatya'da beton elektrik direğine çarparak takla atması sonucu 7 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.



Kaza, saat 02.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Plaka ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs bilinmeyen nedenle kontrolden çıkınca, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak takla attı. Takla atan minibüs daha sonra alev alarak yandı.



Kazada minibüste bulunan damat 44 yaşındaki Hüseyin Ordulu ile gelin 29 yaşındaki Hedibe Eren ve araç içinde bulunan Hatice, İdris, Büşra, Enes Ordulu ve Semiha Aydınoğlu yanan araçta öldü. Kazada aralarında Emre, Zehranur, Bahar, Zekiye ve Yunus Ordulu'nun da bulunduğu 7 yaralı Malatya’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı.



Kaza nedeniyle Malatya-Ankara karayolunun tek şeridi uzun süre trafiğe kapatılırken, aralarında gelin ile damadında bulunduğu 7 kişinin cesetleri otopsi için Malatya Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



