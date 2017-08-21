Düğün yolunda kaza: 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde, önündeki otomobile arkadan çarpan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Çanakkale’den düğün için ailesiyle birlikte yola çıkan 40 yaşındaki Metin Çevik, yönetimindeki 17 SS 193 plakalı otomobille İnegöl-Bursa Karayolu\'ndaki Mobiliyum AVM mevkiinde mola verdi. Otomobil yolun sağındaki cebe girmek için yavaşladığı sırada, arkadan gelen 74 yaşındaki Suphi Aydoğdu yönetimindeki 16 NK 381 plakalı hafif ticari araç, çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü Suphi Aydoğdu, ile otomobilde bulunan ve çarpmanın etkisiyle hafif biçimde yaralanan 39 yaşındaki Emine Yalçınkaya ile 57 yaşındaki Sevim Ceylan kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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