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Dünya
Deutsche Welle

Düğün yerine roketli saldırı

Afganistan'da bir düğün yerine roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

01 Ocak 2015 18:00


Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde perşembe günün ilk saatlerinde bir düğün yerine roket saldırısı düzenlendiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu en az 20 kişi öldü, 40'ın üzerinde kişi de yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Devlet Vasiri yaptığı açıklamada, düğün yerinin bir roket tarafından hedef alındığını teyit etti. Valiliğin daha önceki açıklamasında, roketli saldırıdan değil, bir patlamadan söz edilmişti.

Düğün yerine neden saldırı düzenlendiği henüz aydınlatılamadı. Vasiri henüz roketin nereden ateşlendiğinin tespit edilemediğini belirtti. Olay yerindeki soruşturma devam ederken, yerel medya Taliban'ın bir düğün evine saldırı düzenlediğine yer vermişti. Taliban ise eve saldırı düzenlendiğini yalanlayarak, saldırıdan Afganistan ordusunun sorumlu olduğunu açıkladı. Sabah saatlerinde çeşitli ajanslar saldırının Afgan ordusu tarafından düzenlenmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Helmand vilayetteki Sangin ilçesi vilayetin en güvensiz bölgelerinden biri. İlçede, Taliban'ın haşhaş yetiştirdiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AfganistanHelmandSavunma BakanlığıDevlet VasiriTalibanAfganSanginDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/RTRD GA/BÖ

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