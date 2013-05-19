Düğün yemeği 60 kişiyi zehirledi

Düzce'de bir düğüne katılan 60 kişi, ikram edilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Redifler köyünde Durdu ve Havva Yerlikaya'nın düğününe giden davetliler, ikram edilen tavuklu pilavı yedikten sonra mide bulantısı şikayetiyle Yığılca Toplum Sağlığı Merkezine başvurdu.
Başvuruların artması üzerine ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere sevk edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kişi tedavi altına alındı.
Ambulansların yetersiz kalması nedeniyle bazı davetliler, özel araç ve minibüslerle hastanelere götürüldü.