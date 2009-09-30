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Yaşam

Düğün takılarıyla ortadan kayboldu

30 Eylül 2009 12:54

Şişli'de, 1.5 ay önce bedensel engelli Sedat Delikan (34) ile evlenen işitme engelli Pınar D. (29), düğünde takılan takılar ve banka hesabında bulunan parayı çekerek ortadan kayboldu. Sedat Delikan, evden çıkarken yanında bir erkekle güvenlik kameralarında gözüken eşini hırsızlık ve hayallerini yıkmakla suçluyor.

Devlet memuru Sedat Delikan, 3 ay önce aile dostlarının tanıştırdığı terzi Pınar D. ile 1.5 ay önce ikinci evliliğini yaptı. Evlilik konusunda Pınar D.'nin ısrarcı olduğunu belirten Sedat Delikan, “İlk eşimden beni aldattığı için boşandım. Evlenmek gibi bir düşüncem yoktu ama beni çok sevdiğini söyleyerek ikna etti. İkimizde ikinci evliliğimizi yaptık. Amacımız çocuk sahibi olmaktı” diye konuştu.

SÜREKLİ İNTERNETTEYDİ

Ancak evlendikleri ilk günden itibaren eşinin kendisine çok soğuk davrandığını belirten Sedat Delikan, “Her gece internette chat yapıyordu. Birlikte oturmayı teklif ettiğimde, canının sıkıldığını ve internette oyun oynadığını söylüyordu. Şimdi anlıyorum ki evliliği beni soymak için yapmış” dedi.

Geçtigimiz Cuma günü işteyken annesinden gelen telefon üzerine eve gittiğini belirten Sedat Delikan, “Annem evde yokken, yaklaşık 7 bin 500 değerindeki ziynet eşyası, hesabında 2 bin 500 lira bulunan banka defterini ve bazı değerli eşyaları alarak kaçmış. Komşularımız anneme, evden çıkarken yanında bir erkek olduğunu söylemişler. Evin yanında bulunan otoparkın güvenlik kamerasını izlediğimizde, söylenenlerin doğru olduğunu gördük. Yanındaki erkekle çok samimiydi ve hızla evin önnüden uzaklaşırken görülüyorlar. Eşim diye evimi açtım ama o benim hayallerimi yıktı. Üstelik evimi soyup başka bir erkekle kaçtı” diye konuştu.

Anne Hatice Culum ise borçlanarak düğün yaptıklarını belirterek, gelininin altınlar dışında kendisine ait ailesinden kalan bazı değerli eşyaları da çaldığını söyledi. Olaydan hemen sonra polis merkezi ve savcılığa giderek şikayetçi olduklarını söyleyen anne, “Maddi ve manevi olarak bizi yıktı. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.


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