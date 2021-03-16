Düğün sezonu yaklaştı; sahte altın takılara ilgi arttı!

Düğün sezonu yaklaştıkça, Anadolu'nun birçok kentinde küpeden bileziğe, kolyeden gelin tacına tüm ziynet eşyalarının orijinaline birebir benzeyen imitasyonları yoğun ilgi görmeye başladı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte, geçim sıkıntısı evlenecekleri de vurdu. Düğün sezonu yaklaştıkça, özellikle bazı şehirlerde yüklü miktarda altın takma geleneği gelin ve damatlarla birlikte aileleri de düşündürüyor.

10 bin liralık altın alışverişini bin liraya tamamlıyorlar

Düğün sezonu yaklaşırken altın alışverişine bütçe ayıramayan gelin ve damat adayları imitasyon dükkânlarının yolunu tutuyor. Bu dükkânlarda bir düğünde gelinin ihtiyacı olan tüm takıları bulabilen gelin adayları, 10 bin liralık altın alışverişini 1000 liraya tamamlayabiliyor.

30 liraya da 300 liraya da bileziğin satıldığı dükkânlarda hediyelik alanlar da oluyor. Kısıtlamaların esnetilmesi ve normalleşme adımlarıyla beraber son haftalarda bu piyasada da işlerin yüzde 40 arttığı belirtiliyor.

Antalya’da imütasyon altın satan Sevim Karaca, altın almaya gücü yetmeyen gelin ve damat adaylarının son dönemde dükkânına daha yoğun ilgi göstermeye başladığını belirterek, "İnsanların maddi durumu uygun olmadığı için düğünde gösteriş olsun diye mecburen imitasyonu tercih ediyor" diye konuştu.