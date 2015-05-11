Düğün sezonu açıldı, işte mekanların fiyat aralığı

Bahar aylarıyla birlikte birçok sektörün gelir kaynaklarında önemli bir paya sahip olan düğün sezonu açıldı.
Yılda ortalama 600 bin çiftin dünya evine girdiği Türkiye’de evlilik sektörünün büyüklüğü de 30 milyar liraya ulaştı. İstanbul yılda 166 bin organizasyon ile dünya düğün turizminin de gözdesi haline geldi. Mobilya, çeyiz, gelinlik, takı ve düğün masraflarıyla Türkiye’de bir çift ortalama 50 bin liraya dünya evine giriyor. Bu rakamda aslan payını ise mobilya ve düğün mekanları alıyor.
İstanbul’da bir otel düğünü yapmak isteyen çiftin, kişi başı ortalama 100 TL’yi gözden çıkarması gerektiğini belirten Grand Cevahir Hotel&Convention Center Genel Müdürü Ahmet Küçükbaşkan, “Son dönemlerde aile büyükleri ile yapılan nikah ve düğün yemeklerinden sonra küçük bir arkadaş grubuyla eğlencelerine devam eden çiftler ‘After Party’ tarzında eğlencelere sıcak bakıyorlar. Bunun yanı sıra ayakta nikah konsepti, öğlen yapılan nikah kokteylleri düşük bütçelerinden dolayı tercih ediliyor” dedi.
Düğün mekanlarında fiyat aralığı
Mekan Kişi başı fiyat aralığı (TL)
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Tarihi mekanlar 150-500
Otel 100-500
Kulüp 70-200
Kır düğünü 40-200
Düğün salonu 20-150
Sosyal tesisler 60-150
Restoran 75-200
Tekne düğünü 30-180
Evlillikle ilgili önemli detaylar
Türkiye’de evlilik sektörünün tahmini büyüklüğü
30 milyar TL
Türkiye’de her yıl ortalama evlenen kişi sayısı
600 bin
Türkiye’de evlenmenin ortalama maliyeti
50 bin TL
En popüler düğün ayları
Haziran ve ağustos
Düğünlere ortalama davetli sayısı:
240
Ortalama evlilik yaşı
Erkek 26.8
Kadın 23.6
Hangi ülkede yılda kaç evlilik gerçekleşiyor
Ülke Evlilik sayısı
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Çin 10 milyon
ABD 2.1 milyon
Rusya 1.3 milyon
Türkiye 600 bin
Almanya 382 bin
İngiltere 280 bin
İtalya 208 bin
İspanya 163 bin
Avustralya 119 bin
Düğünleri en kalabalık 4 ülke
Hindistan: Dünyada en kalabalık düğünlere ev sahipliği yapan ülkelerin başında geliyor. Davetli sayısı 10 bini bulabiliyor.
Türkiye: Ortalama davetli sayısı 240 kişi. Ancak bu rakam bazı düğünlerde 2 bin kişiye yükselebiliyor. Türkiye’de ortalama düğün
Amerika: Ülkede en çok düğünün gerçekleştiği şehir Las Vegas olarak gösteriliyor. Düğünlerin ortalama davetli sayısı ise 136 kişi.
İngiltere: Düğünlerde ortalama davetli sayısı 80 kişi. Ancak bu rakam bazı düğünlerde 200’e çıkabiliyor.
Ülkeler bazında en popüler düğün ayları
ABD: Haziran-Eylül
İngiltere: Ağustos-Ekim
Türkiye: Haziran-Ağustos
Avustralya: Kasım-Mart-Ekim