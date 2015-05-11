Düğün sezonu açıldı, işte mekanların fiyat aralığı

Bahar aylarıyla birlikte birçok sektörün gelir kaynaklarında önemli bir paya sahip olan düğün sezonu açıldı.

Yılda ortalama 600 bin çiftin dünya evine girdiği Türkiye’de evlilik sektörünün büyüklüğü de 30 milyar liraya ulaştı. İstanbul yılda 166 bin organizasyon ile dünya düğün turizminin de gözdesi haline geldi. Mobilya, çeyiz, gelinlik, takı ve düğün masraflarıyla Türkiye’de bir çift ortalama 50 bin liraya dünya evine giriyor. Bu rakamda aslan payını ise mobilya ve düğün mekanları alıyor.

İstanbul’da bir otel düğünü yapmak isteyen çiftin, kişi başı ortalama 100 TL’yi gözden çıkarması gerektiğini belirten Grand Cevahir Hotel&Convention Center Genel Müdürü Ahmet Küçükbaşkan, “Son dönemlerde aile büyükleri ile yapılan nikah ve düğün yemeklerinden sonra küçük bir arkadaş grubuyla eğlencelerine devam eden çiftler ‘After Party’ tarzında eğlencelere sıcak bakıyorlar. Bunun yanı sıra ayakta nikah konsepti, öğlen yapılan nikah kokteylleri düşük bütçelerinden dolayı tercih ediliyor” dedi.

Düğün mekanlarında fiyat aralığı

Mekan Kişi başı fiyat aralığı (TL)

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Tarihi mekanlar 150-500

Otel 100-500

Kulüp 70-200

Kır düğünü 40-200

Düğün salonu 20-150

Sosyal tesisler 60-150

Restoran 75-200

Tekne düğünü 30-180



Evlillikle ilgili önemli detaylar





Türkiye’de evlilik sektörünün tahmini büyüklüğü

30 milyar TL

Türkiye’de her yıl ortalama evlenen kişi sayısı

600 bin

Türkiye’de evlenmenin ortalama maliyeti

50 bin TL



En popüler düğün ayları

Haziran ve ağustos

Düğünlere ortalama davetli sayısı:

240



Ortalama evlilik yaşı

Erkek 26.8

Kadın 23.6

Hangi ülkede yılda kaç evlilik gerçekleşiyor

Ülke Evlilik sayısı

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Çin 10 milyon

ABD 2.1 milyon

Rusya 1.3 milyon

Türkiye 600 bin

Almanya 382 bin

İngiltere 280 bin

İtalya 208 bin

İspanya 163 bin

Avustralya 119 bin



Düğünleri en kalabalık 4 ülke

Hindistan: Dünyada en kalabalık düğünlere ev sahipliği yapan ülkelerin başında geliyor. Davetli sayısı 10 bini bulabiliyor.

Türkiye: Ortalama davetli sayısı 240 kişi. Ancak bu rakam bazı düğünlerde 2 bin kişiye yükselebiliyor. Türkiye’de ortalama düğün

Amerika: Ülkede en çok düğünün gerçekleştiği şehir Las Vegas olarak gösteriliyor. Düğünlerin ortalama davetli sayısı ise 136 kişi.

İngiltere: Düğünlerde ortalama davetli sayısı 80 kişi. Ancak bu rakam bazı düğünlerde 200’e çıkabiliyor.



Ülkeler bazında en popüler düğün ayları

ABD: Haziran-Eylül

İngiltere: Ağustos-Ekim

Türkiye: Haziran-Ağustos

Avustralya: Kasım-Mart-Ekim