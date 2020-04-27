Düğün salonu işletmecileri: Batıyoruz

Koronavirüs nedeniyle evlilik yolundaki çiftlerin büyük bir bölümü planlarını erteledi. Düğün salonu kiralamaları ile mobilya ve beyaz eşya satışları düğünlerin ertelenmesinden olumsuz etkilendi. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez pek çok esnafın batma tehlikesi yaşadığını söyledi. MOBESKO Başkanı Şenol Baloğul ise siftah yapamadan günü tamamladıkları günler olduğunu ifade etti.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.

Kapalı iş yerlerine elektrik faturası

Kira ödemelerine yasal bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyleyen Sönmez, “Kira ödemelerinin yasal düzenleme ile pandemiden dolayı çalışmadığımız dönemlerde ödenmemesini istiyoruz. Şu an salonlarımız 1 aydır kapalı olmasına rağmen elektrik faturaları okuma yapılmadan önceki aylar baz alınarak gönderilmekte. Hatta bazı salonlarımıza elektrik faturası yüzünden işlem yapılmakta. Elektrik faturalarının kapalı olan tarihler baz alınarak okuma yapılmaması ve ortalama fatura ile değil gerçek okuma ile faturalandırma yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir etkinlik ortalama 18 personel

Sektör olarak yüz binlerce kişiyi barındırdıklarını ifade eden Sönmez hazine destekli 100 bin lira liralık bir destek talep ederek şöyle konuştu:

"Çalışan personellerimizi istihdama devam etmek için devletten maaş ödemelerine destek istiyoruz. Nakit akışlarımızın sağlanması adına sadece esnaf statüsündeki İşletmelere değil şirket olarak faaliyet gösteren işletmelere de en az 6 ay ödemesiz 100 bin TL tutarında hazine destekli kredi verilmesini istiyoruz. Düğün Davet salonlarında tam zamanlı ortalama 2 kişi çalışır. İşletme toplamına baktığınızda tam zamanlı çalışan personel sayısı 2 bin 400. Ancak düğün salonlarında asıl personel etkinlik esnasında partime çalışan personeldir. Servis elemanı, mutfak personeli, güvenlik, vale, müzisyen ve fotoğraf personelini dahil ettiğimizde bir etkinlikte ortalama bir salonda 18 personel bulunmaktadır. Bu da toplamda 24 bin çalışan ve ailesi demektir. Aynı zamanda düğün davet salonlarına ürün tedariki sağlayan 50'ye yakın firma çeşidi de bu sektörden beslenmektedir."

"Virüsün ne zaman sona ereceğinin belli olmaması nedeniyle siftah dahi yapamıyoruz"

Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilyacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (MOBESKO) Başkanı Şenol Başoğul beyaz eşya satışlarının yüzde 100'e yakın oranda düştüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Evlenenler artık sadece nikâh kıyıyor. Henüz ev kurma gibi bir şey yok kimsenin gündeminde. Virüs nedeniyle herkes tedirgin. Ne zaman sona ereceğinin belli olmaması nedeniyle siftah dahi yapamıyoruz çoğu günlerde. Mobilya ve beyaz eşya sektöründe hizmet veren esnafın yanında bir sürü çalışanı var. Tedarikçi firmalar var. Binlerce insan sıkıntıda."