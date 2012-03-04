Düğün masrafını elmastan çıkaracak

T24- Avrupa’da dört kraliyet ailesinin hazinesini süslemiş olan ‘Güzel Sancy’ adındaki elmas, 15 Mayıs’ta Cenevre’de satılacak. Prens Friedrich’in elması düğün masraflarını çıkarabilmek için sattığı söyleniyor.

Hürriyet'in haberine göre, Hohenzollern hanedanına ait tek parça ‘Güzel Sancy’ (Beau Sancy) taç elmasın şu anki sahibi Prusya Prensi Georg Friedrich’in (36) dört yüzyılı aşkın bir geçmişi olan 34.98 ayar taşı satmak istediği açıklandı. Sotheby’s müzayedeevinin 1.5 ile 3 milyon Euro olarak değer biçtiği elmasın satılmasında, Prens’in 6 ay önce yaptığı yeni evliliğinin yattığını belirtildi.

Yakınları, Prens’in evliliği ile büyük bir maddi sorumluluğu üstlendiğini ve satıştan elde edilen gelirle çalışanların maaşları ve tazminatlarının ödeyeceğini açıkladığını kaydettiler. Prensin iflas ettiği yönündeki söylentilerin asılsız olduğu öne sürüldü.

Elmasın dili olsa da konuşsa

Sotheby’s müzayede evi, elmasın sırasıyla Fransız, İngiliz, Prusya ve Hollanda (Huis van Oranje-Nassau) kraliyet ailelerinin mülkiyetine geçtiği ve 400 yılı aşkın Avrupa tarihe tanıklık ettiğini açıklayan müzayedeevi, söz konusu elmasın en önemli tarihi mücevherler arasında sayıldığını aktardı.

Fransa'dan Hollanda'ya

Elmasın 16’ncı yüzyılın ortaları veya sonlarına doğru Sancy Lordu Nicolas de Harlay tarafından İstanbul’da satın alındığı, devamında ise elması 1604 yılında Fransa Kralı IV. Henri’nin eşi Maria de Medici için satın aldığı belirtildi. Kral IV. Henri’nin ölümü üzerine ülkeden kaçmak zorunda kalan Maria de Medici’nin ise elması Hollanda hanedanlarına sattığını aktaran müzayede evi, elmasın el değiştire değiştire en son Hohenzollern hanedanlarına geçtiğini açıkladı