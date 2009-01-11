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Yaşam

Düğün masrafını çıkarmak için öpüştüler

Evlilik hazırlığı yapan onlarca çift, düğün masraflarını karşılamak için öpüştü.

11 Ocak 2009 02:00

ABD yine ilginç bir yarışmaya sahne oldu. En uzun öpüşme yarışmasında evlilik hazırlığı yapan çiftler yarıştı. Onlarca çift, yarışmada düğün masraflarını karşılamak için öpüştü.

ABD'deki en uzun süre öpüşme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Teksas eyaletinin Houston kentindeki yarışmada, çiftler en uzun süre öpüşerek evlilik masraflarını çıkarmaya çalıştı.

Yarışma boyunca çiftlerin tuvalete gidişine ve yemek yemesine izin verilmedi.

Dünya öpüşme rekorunun 31 saat olduğu hatırlatılan yarışmada, kazanan çifte 25 bin dolarlık bir çek verildi.

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