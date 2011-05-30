-DÜĞÜN MAGANDASI ANNESİNİ VURDU KADINHANI (A.A) - 30.05.2011 - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, düğende silahı kazara ateş alan kişi, annesinin ölümüne neden oldu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atlantı beldesinde bir akrabasının düğününde silahla havaya ateş açan Ö.A'yı (48) annesi Fadimana Akkurt uyardı. Annesine silahında kurşun kalmadığını göstermek isteyen Ö.A'nın kazara ateş alan silahından çıkan kurşunlar, annesi Fadimana Akkurt ile teyzesi Fikret Kaymak'a (52) isabet etti. Fadimana Akkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Fikret Kaymak, Kadınhanı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Ö.A. gözaltına alındı.