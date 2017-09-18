Düğün magandaları Facebook'tan bulundu

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin Düziçi İlçesi\'nde jandarma, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta yayınlanan düğünde silah atma görüntülerini inceleyerek yaptığı araştırmada silahlı kutlamayı yapan 6 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

15 Eylül\'de Ö.O., Düziçi İlçesi Ellek Beldesi\'nde 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılan düğün merasiminde havaya ateş edildiğine dair görüntüleri Facebook hesabına yükledi. Bunun üzerine sayfayı ve görüntüleri inceleyen jandarma, düğüne ait görüntülere el koydu. Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde düğün görüntülerinde F.C. (24), H.H.C. (28), A.C. (33), Z.Y. (53), M.D. (33) ve M.Ö.D.\'nin (21) havaya ateş ettikleri tespit edildi. Bu kişiler gözaltına alınırken 2\'si ruhsatlı 2\'si kuru sıkı 4 tabanca ele geçirildi.

Jandarma olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.