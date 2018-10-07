Düğün konvoyundaki kazada ölenler, Bursa'da son yolculuğa uğurlandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gelin arabası ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Şahin Korkmaz, Murat Korkmaz, Yahya Şengül ve Serkan Ay\'ın cenazeleri, yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Cenazeye katılan Yahya Şengül\'ün oğlu Özel Harekat polisi Seyhan Şengül\'ün, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Manisa\'nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden konvoydaki 34 BBZ 6249 plakalı gelin arabası olarak süslenen otomobil, tali yoldan ana yola aniden çıkan Murat Korkmaz yönetimindeki 16 GD 231 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücü Murat Korkmaz ile otomobilindeki Yahya Şengül, Şahin Korkmaz ve Serkan Ay hayatını kaybetti. Damat Ahmetcan Azgın ile Özlem Yıldız, Bahar Yıldız, Hamza Azgın ve Recep Ay ise yaralandı.

Cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morgundan aileler tarafından bugün alındı. Murat Korkmaz (58), Şahin Korkmaz (68) ve Yahya Şengül\'ün (60) cenazeleri, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Yeni Karaman Mahallesi\'ndeki Yeni Camii\'ye getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazına ölenlerin aileleri ve yakınları ile çok sayıda Bursalı katıldı. Yahya Şengül\'ün Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli oğlu polis memuru Seyhan Şengül, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Seyhan Şengül\'ün yakınlarının yardımıyla ayakta durabildiği görüldü. Murat Korkmaz, Şahin Korkmaz ve Yahya Şengül\'ün cenazeleri, namazın ardından Karaman Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Serkan Ay\'ın (32) cenazesi ise Mustafakemalpaşa ilçesindeki Şeyh Müftü Camii\'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Lalaşahin Mezarlığı\'nda defnedildi.

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