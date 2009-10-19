Düğün konvoyunda kaza: 6 ölü 85 yaralı

Elazığ'ın Baskil İlçesi'nde düğünden dönen konvoyda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.



Karayoyolu kaza nedeniyle uzun süre ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza, bugün saat 23.30 sıralarında Baskil İlçe girişinde meydana geldi. İlçedeki bir salonunda Filiz Tatar ile Taner Tutar'ın düğününe katılan davetliler, daha sonra araçlara binerek ilçede tur atmaya çıktı. İki otobüsün yanısıra çok sayıda aracında katıldığı konvoydaki araçlardan birinin hatalı sollama yapması faciaya neden oldu. Art arda araçların birbirine çarpması ile ortalık kan gölüne döndü. Can pazarının yaşandığıı kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, birçok yaralı da yoldan geçen araçlar tarafından hastanelere taşındı.



Yaralılar Elazığ'daki Eğitim Araştırma, Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Harput Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Devlet hastanelerinde yer kalmayınca yaralılardan bazıları özel hastanelere yönlendirildi. Normal hastalar da hastanelere alınmadı.



Elazığ Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, kaza yerine giderek olay hakkında bilgi aldı.