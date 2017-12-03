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Düğün konvoyunda kavga: 2 polis yaralı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, tabancayla havaya ateş açılan düğün konvoyunu durduran polisler ile gelin ve damadın yakınları arasında çıkan kavgada 2 polis hafif şekilde yaralandı

03 Aralık 2017 19:37

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, tabancayla havaya ateş açılan düğün konvoyunu durduran polisler ile gelin ve damadın yakınları arasında çıkan kavgada 2 polis hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra 100 Nolu Cadde\'de meydana geldi. Tabancayla havaya ateş açıldığı ihbarıyla bir düğün konvoyunu duran polisler ile gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında konvoydakilerin saldırdığı 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Takviye gelen polisler, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alıp, 1 tabancaya el koydu. Yaralı polisler ise ayakta tedavi edildi. Kavga nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden açılırken, konvoy yoluna devam etti.

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