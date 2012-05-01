Düğün için sadece aydınlatmaya 1.6 milyon dolar harcayacak

Evlilik hazırlıkları yapan Brad Pitt ve Angelina Jolie, Fransa'daki şatolarının ışıklandırması için 1.6 milyon dolar harcayacak.

Dünya basınının 'Brangelina' olarak adlandırdığı çift, 35 odalı evin sadece ışıklandırması için 1.6 milyon dolar (2.8 milyon TL) harcayacak.

Fransa'nın güneyindeki Correns Köyü'ndeki 'Chateau Miraval'in restorasyon ve dekorasyon çalışmalarını Fransız mimar Bruno Lafourcade yürütüyor.

Habertürk'ün haberine göre; ünlü çift evlendikten sonra, altı çocuklarıyla birlikte yılın büyük kısmını geçirmeyi planladıkları eve, toplam 32 milyon dolar (56.3 milyon TL) harcayacak.