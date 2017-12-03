Düğün günü, karısını bıçaklayarak öldürdü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da düğün hazırlığı yapan 22 yaşındaki Güllü Yurtoğlu, 1 hafta önce resmi nikah ile evlendiği eşi, 23 yaşındaki Metehan Yurtoğlu tarafından düğün gününün sabahında bıçaklanarak öldürüldü. Eşini öldürdükten sonra firar eden Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı.

Cinayet, Bursa’nın Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak\'ta işlendi. Güllü Yurtoğlu’nu 4 ay önce ailesinden isteyen Metehan Yurtoğlu, kızın ailesi evlenmelerine rıza göstermeyince anlaşarak birlikte kaçtı. Güllü Yurtoğlu ile Metehan Yurtoğlu kısa süre önce resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak\'taki evde dün akşam yapılan kına gecesi eğlencesinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün, eşi Güllü Yurtoğlu\'nu evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü. Güllü Yurtoğlu’nun 8 yerinden bıçaklayan cinayet şüphelisi Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

