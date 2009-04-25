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Yaşam

Düğün günü gelini kaçırdı, evi yakıldı

Mersin'de düğün günü gelinin birlikte kaçtığı iddia edilen gencin kaldığı evin, damat ve yakınları tarafından yakıldığı ileri sürüldü.

25 Nisan 2009 03:00

Mersin'de düğün günü gelinin birlikte kaçtığı iddia edilen gencin kaldığı evin, damat ve yakınları tarafından yakıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde F.K. (20) adlı gelin, düğün öncesi gittiği kuaförde tuvalete gideceğini söyledikten sonra, bir daha geri dönmedi.

Gelinin M.N.A. (23) tarafından kaçırıldığını ileri süren damat ve yakınları, bu kişinin Şevket Sümer Mahallesi'ndeki ailesiyle kaldığı eve gelerek, burayı ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin evin bulunduğu sokağa girişi damadın yakınları tarafından engellenmek istendi. Bunun üzerine olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri müdahale ederek, grubu dağıttı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürürken, gelin ve M.N.A'dan halen haber alınamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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