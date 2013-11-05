Düğün fotoğrafı çektirirken takılarını çaldırdılar

Adana'da düğün öncesi parkta fotoğraf çektiren gelin ve damadın otomobilinin camı kırılarak, içerisinde 10 bin lira değerinde düğünde takılacak altınların bulunduğu çanta çalındı. Takılarının çalındığını öğrenen gelin gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili olduğu iddiasıyla 39 yaşındaki Reşit Ç. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selman Demiryürek (26) ile Seda Demiryürek (25), dün akşam Adana'nın Kozan ilçesinde düğün yapmak için hazırlık yaptı.

Çift Adana'ya gelerek önce kuaföre ardından da gelin arabasıyla Merkez Park'a gelip fotoğraf çektirmek istedi. Gelin arabasını Fuzuli Caddesi üzerinde park ederek Merkez Park'a geçen çift, burada fotoğraf çektirmeye başladı. Bu arada gelin, yakınlarından otomobilden takılarını getirmesini, onlarla fotoğraf çektireceğini söyledi. Ancak otomobilin yanına gelindiğinde camının kırık olduğu görüldü.

Küpelerim de içindeydi

Durum, damat Demiryürek'e haber verilirken, bunun üzerine otomobilin yanına gelen damat, camın kırılıp içinde 10 bin lira değerinde altın ve gelinin cep telefonunun bulunduğu çantanın çalındığını fark etti. Olay, emniyete bildirilirken, polisler de zanlı ya da zanlıları aramaya başladı. Bu arada damat Demiryürek otomobilin etrafından en mutlu gününde soyulmanın üzüntüsünü yaşarken, polis damadın olay yerinde ifadesini aldı. Damat bir süre geline olayı anlatamazken, çanta bulunamayınca gelini arayarak düğünde takılacak altınların çalındığını söyledi. Gelin Demiryürek ise kız kardeşi ve fotoğrafçılarla birlikte parktan otomobilin yanına gelerek gözyaşlarına boğuldu. Seda Demiryürek, "Hepsi helaldi neden çaldılar, en mutlu günümüzde neden böyle oldu, küpelerim de çantanın içindeydi" dedi.

Selman Demiryürek ise parka fotoğraf çektirmeye geldiklerini, nasıl soyulduklarını bilmediklerini söyleyerek, "Bugün düğünümüz vardı, onun için düğünden önce buraya fotoğraf çektirmeye geldik. Ancak biz fotoğraf çektirirken içinde takı olan çantayı alıp kaçmışlar" diye konuştu. Gelin ve damat düğün öncesi polis merkezine giderek burada ifade verdi.

Gelin ve damadı soyan bir zanlı yakalandı

Adana'da düğün öncesi parkta fotoğraf çektiren gelin ve damadın otomobilinin camını kırarak, içerisinde 10 bin lira değerinde düğünde takılacak altınları çaldığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı. Zanlı, "Ben adam vururum ama soygun yapmam" diye kendini savundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Yeni Mahalle'de meydana geldi. Selman Demiryürek (26) ile Seda Demiryürek (25), dün akşam Adana'nın Kozan ilçesinde düğün yapmak için hazırlık yaptı. Çift Adana'ya gelerek önce kuaföre ardından da gelin arabasıyla Merkez Park'a gelip fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada, iddiaya göre biri kadın 3 kişi gelin arabasının camını kırarak, içinde 10 bin lira değerinde düğünde takılacak takıları çalıp kaçtı. Olayı öğrenen gelin ve damat polise haber verirken, polis de çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Reşit Ç.'nin (39) kimliği belirlenirken, zanlı evine yapılan baskında yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şahıs sorguya alınırken, zanlının sorgusunda hırsızlığı kendisinin yapmadığını söylediği öğrenildi. Reşit Ç. daha sonra sağlık raporu için Adana Adli Tıp Birimi'ne gönderildi. Zanlı bu sırada basın mensuplarının, "Neden gelin arabasını soydunuz?" sorusuna, "Ben adam vururum ama soygun yapmam" diye yanıt verdi.