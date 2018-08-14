Düğün evinin camını kırıp, 3 kişiyi yaralayan traktör hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da son bir ay içerisinde katıldığı düğün evinin camlarını taşlayıp kıran, 3 kişiyi yaralayan ve bir traktörü çalan Alaattin Çaşmaz, tutuklandı.

Sungurlu ilçesi Turgutlu köyünde yaşayan Alaattin Çaşmaz, yaklaşık bir ay önce Haydar B.\'nin evindeki düğüne gitti. Burada küfür edip ortalığı birbirine katan Çaşmaz, taşla düğün evinin camını kırdı. Sakinleştirilmeye çalışılıp bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan Çaşmaz, kendisini eve götüren Ahmet Suat Ü.\'yü de bacağından ısırıp yaraladı.

​Olaydan birkaç gün sonra Alaattin Çaşmaz, bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği Ramazan B.\'yi omuz ve diz kapağından bıçaklayıp kaçtı. Ardından Ramazan B.\'nin evinin önündeki traktörü çalıp kaçtı. Bu olaydan bir süre sonra da Çaşmaz, Mustafa B. adlı kişiyi bilinmeyen bir nedenle darp edip yaraladı.

Her üç olayla ilgili yapılan şikayetler nedeniyle aranan Alaattin Çaşmaz, dün otomobiliyle seyir halindeyken Kırıkkale-Sungurlu karayolunda yakalandı. Gözaltına alınan Çaşmaz, Sungurlu ilçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alaattin Çaşmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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