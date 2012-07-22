Düğün dönüşü kaza: 7 ölü

Samsun'un Terme ilçesinde bir minibüsün menfeze düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Minibüstekilerin Rize'den düğünden döndüğü öğrenildi.
Rize'den akrabalarının düğününden dönen Emin Yazıcı yönetimindeki minibüs, Akçay yöresinde menfeze çarptı.
Sürücü Emin Yazıcı, eşi Şezime Yazıcı (48), çocukları Erdem Yazıcı (14), Damla Yazıcı (17), babası Rahim Yazıcı (60), annesi Müfide Yazıcı (57), kayınvalidesi Hatice Turanlı (79) kaza yerinde öldü. Emin Yazıcı'nın oğlu Eren Yazıcı (15) yaralandı.
Eren Yazıcı, Ünye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Cesetler, Terme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.