Düğün dönüşü kaza

T24- Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada düğünden dönen damat, damadın eniştesi ve yeğeni hayatlarını kaybederken, gelin ve damadın ablası ile ağır yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren Rahmi (25) ve Canan Demirkıran (26), düğün sonrası gece Adem Kalın (30) yönetimindeki 53 DC 004 plakalı otomobille Rize'ye yola çıktı.

Damadın eniştesi olan Adem Kalın yönetimindeki araç, Kalın'ın uykusuzluğun da etkisi ile Rize'nin Ardeşen ilçesi Liman Kavşağı'nda kaldırıma çıkarak duvara çarptı.

Kazada damat Rahmi Demirkıran, eniştesi Adem Kalın ve yeğeni 2 yaşındaki Yunus Emre Kalın hayatlarını kaybederken, gelin Canan Demirkıran ve damadın ablası Nuriye Kalın (27) ağır yaralandı. Yaralılar, Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

