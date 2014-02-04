Düğün Dernek'ten rekor üstüne rekor; 6 milyonu da geçtiler

Haftasonu 142 bin bilet kesilen 'Düğün Dernek , toplamda 6 milyon 33 bin 992 adetlik gişe rakamına ulaştı. Film böylece 'Fetih 1453'ten sonra 6 milyonu geçen ikinci film ünvanını elde etti. 'Fetih 1453' toplamda 6 milyon 572 bin kişi tarafından seyredilmişti. 'Düğün Dernek' 540 bin kişi tarafından daha seyredilirse, sağlıklı gişe verilerinin tutulmaya başlandığı 1989 yılından bu yana en fazla seyirci tarafından izlenen yapım olacak.

Öte yandan, Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrolünü paylaştığı 'Eyyvah Eyvah 3' ilk haftasonunda 778 bin 475 kişi tarafından seyredildi. Film böylece en iyi hafta sonu açılışı listesine dokuzuncu sıradan girdi. Serinin ikinci filmi ise 801 bin kişi ile yedinci sırada yer alıyor.