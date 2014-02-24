Düğün Dernek rekorları alt üst ederek en çok izlenen yerli film film oldu

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı başrollerini Ahmet Kural ve Murat Çemcir'in paylaştığı Düğün Dernek, vizyondaki 12. haftasına girerken 6 milyon 600 bin 893 seyirciye ulaşarak, 52 haftada 6 milyon 572 bin 618 kişi tarafından izlenen Fetih 1453'ün, "en çok izlenen yerli filmi" unvanını ele geçirdi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, sinemalarda gösterimi devam eden 'Düğün Dernek', 12. haftasına girerken 6 milyon 600 bin 893 izleyici sayısına ulaşarak, Türk sinemasının "en çok izlenen filmi" oldu. Yaklaşık 4 hafta daha vizyonda kalacak filmin izleyici sayısının 7 milyona ulaşması bekleniyor.

Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği, Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı, Rasim Öztekin, Şinasi Yurtsever, Devrim Yakut, Barış Yıldız, İnan Ulaş Torun'un rol aldığı 'Düğün Dernek', 6 Aralık 2013'ten bu yana sinema salonlarında izleyenlerle buluşuyor. Filmde, imece usülü bir Sivas düğününün hikayesi anlatılıyor.