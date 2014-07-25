'Düğün Dernek' filmi hakkında suç duyurusu

Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın büyük bir izleyici kitlesine ulaşan filminin yapımcısı BKM’ye “Entarisi Dım Dım Yar” türüküsünü izinsiz kullandıkları gerekçesiyle dava açıldı.

Osman Şan’ın 7 mirasçısı, “Entarisi Dım Dım Yar” türküsünü izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “Düğün Dernek” filminin yapımcısı BKM’ye dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, 5 çocuk babası Şan’ın “Entarisi Dım Dım Yar” adlı eserinin TRT Müzik Dairesi Repertuvarı’nda da bulunduğu belirtildi.

Tüm Sivas halkı bilir

Davacıların avukatları, iddialarını şöyle sıraladı: “BKM’ye noterden ihtarname çekildi. BKM, eserin MESAM ve MSG tarafından anonim kabul edildiğini bildirdi. Bu eser anonim değildir. Osman Şan tarafından Sivas yöresinde yıllarca söylenmiştir. Eserin sanatçıya ait olduğunu tüm Sivas halkı bilir. 20 bin lira tazminat talep ediyoruz.”