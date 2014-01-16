Düğün Dernek ekibinden yeni dizi 'Kardeş Payı'

Çalgı Çengi filmiyle parlayan Murat Cemcir ve Ahmet Kural son filmleri Düğün Dernek ile gişeleri sallamalarının ardından şimdi yeni dizi ile geliyor. Daha önce başrollerinde oynadıkları 'İşler Güçler' de beğeni toplamıştı.

Kardeş Payı dizisinin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan var. Öne çıkan diğer oyuncular ise Rıza Akın, Ayşe Kökçü, Şinasi Yurtsever, Ali İhsan Varol, İpek Yaylacıoğlu, Berfu Öngören, Korhan Herduran, Nazlı Tosunoğlu, Sadık Gürbüz ve Fulden Akyürek. Dizide Ahmet Kural (Metin) ve Murat Cemcir(Ali) su tesisatçısı, Seda Bakan ise evin geçimini sağlayan akıllı küçük kardeş (Feyyza) karakterine can veriyor. Dizinin yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

Seçluk Aydemir'in hem senaryosunu yazdığı hen de yönettiği dizinin ilk bölümünün fragmanı yayınlandı.

Konusu

Metin, Ali, Feyyza orta halli bir mahallede büyümüş aynı evde aileleri ile yaşamak zorunda olan üç kardeştir. Koyu Beşiktaşlı emekli mühendis Tahsin, efsane üçlüyü hayatının sonuna kadar yaşatmak için üç çocuk yapıp Metin, Ali ve Feyyaz isimlerini koymaya yeltenir. Üçüncü çocuk kız olunca adı Feyyza olur. Tahsin her yaz Metin ve Ali'yi "Okumazsan kolunda bir altın bileziğin olsun" gizli tehdidiyle su tesisatçısında çırak olarak çalıştırır, iyi kötü de para kazanınca okumayıp hakikaten tesisatçılık yapmaya başlarlar. Yazları bir yere çırak vermediği tek çocuğu Feyyza ise okur ve şu an evin temel geçim kaynağıdır. Metin ve Ali eve zerre para getirmezler ama "Dünya'ya barış ve mutluluk getirecek" diye iddia ettikleri bir buluşa imza atarlar. Kimsenin ciddiye almadığı buluşun zamanla gerçekten çalıştığını göstermeleriyle, tüm dengeler değişir.