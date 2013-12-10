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Kültür-Sanat

'Düğün Dernek' beyazperdede kırdı geçirdi

Düğün Dernek filmi vizyondaki ilk üç gününde 572 bin kişi tarafından izlendi; hafta sonu sinemaya gidenleri yüzde 54'ü bu filmi tercih etti

10 Aralık 2013 18:10

Selçuk Aydemir’in yönettiği, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever ve İnan Ulaş Torun başrollerini paylaştığı Düğün Dernek filmi 6 Aralık 2013 Cuma günü vizyona girdi. Film izleyiciden büyük beğeni toplarken, ilk üç gün gişe rakamlarıyla da 2013'ün ilk üç günde en çok izlenen filmi oldu.

'Düğün Dernek', 2005 yılından itibaren gişe verilerini derleyen boxofficeturkiye sitesinin verilerine göre ilk hafta sonu en iyi açılış listesine 13. sıradan girmiş oldu. Öte yandan geçen hafta sonunda 92 bin kişi tarafından izlenen 'Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak" da toplamda 728 bin seyirciye ulaştı. Özcan Deniz 'in ' Su ve Ateş' filmi 88 bin kişi tarafından izlenip toplamda 966 bin kişiye ulaşırken, Çağan Irmak'ın 'Tamam mıyız?'ını hafta sonu 85 bin kişi takip etti. Film toplamda 305 bin kişiyi aştı.

Düğün Dernek'in konusu

 

Sivas'ta bir köy düğününde dünyanın çivisi çıkar ve planlanan evlilik sürprizler doğurmaya başlar. İmece usulü bir düğün yapmaya kalkışan 4 kafadarın hikayesinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever ve İnan Ulaş Torun başrolleri paylaşıyor. Zerrin Sümer, Kemal İnci, Burak Satıbol, Korhan Herduran, Yeliz Kuvancı, Cemil Şahin, Erol Aksoy, Basri Albayrak, Kebire Tokur, Reyhan İlhan, Toygun Ateş gibi dev bir kadrosu bulunan film, sürpriz konuk oyunculara da sahip!

Düğün Dernek filminin fragmanı:

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