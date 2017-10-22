Düğün alışverişinden dönen çiftin otomobili, minibüse çarptı: 4 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, düğün alışverişinden dönen gelin ve damadın da içinde bulunduğu otomobil, minibüse arkadan çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam üzeri, İslahiye-Hassa karayolunun 5\'inci kilometresindeki Serinevler mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Cemal Cavcavakar\'ın kullandığı 01 R 7885 plakalı otomobil, önünde giden 28 yaşındaki Hasan Emre Diken\'in yönetimindeki 27 VG 766 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 57 yaşındaki Meral Dikey, 62 yaşındaki Zeynep Demirkıran, 56 yaşındaki Nurten Günderenoğlu ve 22 yaşındaki Aykut Dikey yaralandı. Düğün hazırlığı için otomobiliyle geldiği İslahiye\'den Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'ne dönen 24 yaşındaki Cavcavakar ve nişanlısı ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



FOTOĞRAFLI