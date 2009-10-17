Düğün alışverişi yaptılar

21 Kasım’da aile bireyleri ve yakınlarının katılacağı sade bir törenle evlenecek olan çift, önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaptı.Her yerde ele ele görülen çift, bu kez sarmaş dolaş mağazaları gezdi.Geçen haftalarda kendisi gibi oyuncu olan sevgilisinin hamile olduğu söylentileriyle ilgili olarak “Pınar hamile değil, olsa söyleriz, neden saklayalım?” diyen Alabora, nikâhla ilgili sorulara yanıt vermedi.