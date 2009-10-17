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Düğün alışverişi yaptılar

4 yıllık sevgilisi Pınar Öğün ile nikâh için gün sayan Mehmet Ali Alabora düğün alışverişine başladı.

17 Ekim 2009 03:00

4 yıllık sevgilisi Pınar Öğün ile nikâh için gün sayan Mehmet Ali Alabora düğün alışverişine başladı.

21 Kasım’da aile bireyleri ve yakınlarının katılacağı sade bir törenle evlenecek olan çift, önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaptı.

Her yerde ele ele görülen çift, bu kez sarmaş dolaş mağazaları gezdi.

Geçen haftalarda kendisi gibi oyuncu olan sevgilisinin hamile olduğu söylentileriyle ilgili olarak “Pınar hamile değil, olsa söyleriz, neden saklayalım?” diyen Alabora, nikâhla ilgili sorulara yanıt vermedi.

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