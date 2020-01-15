'Düello ile yargı': Kansaslı adam davanın sonucunu belirlemek için eski eşi ve avukatıyla kılıç dövüşü yapma başvurusunda bulundu

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ABD'nin Iowa eyaletinde David Ostrom isimli bir adam, eski eşiyle olan yasal anlaşmazlığını sonuçlandırmak için hakimden "düello ile yargı" talebinde bulundu. Ostrom, davada kararın eski eşi ve avukatı ile kendi arasında yapılacak bir kılıç düellosunun sonucuna göre belirlenmesini istedi.

Associated Press'in aktardığına göre 3 Ocak'ta mahkemeye başvuruda bulunan 40 yaşındaki Ostrom, eski eşi Bridgette Ostrom ile avukatı Matthew Hudson'ın "yasal olarak kendisini yok ettiğini" ifade etti.

Ostrom başvurusunda, "Hakimin bu anlaşmazlığı çözmek için savaş yapmamıza izin verme hakkı var" ifadelerine yer verdi ve "düello ile yargının" ABD'de hiç yasaklanmadığını ifade ederek bu yola başvurmaya karar verdiğini bildirdi.

40 yaşındaki Kansaslı adam aynı zamanda Japon samuray kılıçları bulabilmek için 12 hafta süre talep etti.

Hudson'ın eski eşinin avukatı düellonun ölümle sonuçlanabileceğini ifade ederek başvurunun reddedilmesini talep etti. Hakim ise iki tarafta da "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle yakın zamanda davanın bir karara bağlanmayacağını duyurdu.