‘Düello’ belgelerinin ortaya çıkardığı gerçekler

AKP'liler de Fırat'ı ikna edici bulmadı

Fırat'ın iddialara yanıtı fıkra oldu

Tartışmadan çok şey öğrenildi

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın TBMM çatısı altında ve bir moderatörün hakemliğinde gerçekleşmesi nedeniyle ilk olma özelliği taşıyan tartışmasında açığa çıkan belgeler birçok gerçeğin kapısını araladı.Gazeteci Uğur Dündar yönetimindeki tartışmada, Fırat’ın ortak olduğu MENAS’ın İngiltere’ye hayali ihracat yaptığı, MENAS yükü taşıyan TIR’ların kontrolsuz geçmesi için avukatının adına Gümrük’e yazı yazdığı belgelendi. Ticaret sicili kayıtlarına göre de Fırat’ın şirketten ‘ayrıldım’ dediği tarihten sekiz ay sonra ayrıldığı anlaşıldı.Kılıçdaroğlu’nun Fırat’a yönelttiği iddialardan biri hayali ihracattı. Kılıçdaroğlu toplantıda, Fırat’ın ortağı ve yönetim kurulu başkanvekili olduğu 1994’te, MENAS AŞ’nin İngiltere’ye hayali ihracat yaptığının, Hazine Kontrolörü Orhan Tur’un (24 Ekim 2000 tarihli) raporu ile başlayan yargı sürecinde kesinleştiğini belgeledi.Buna göre:- Mersin İdare Mahkemesi açılan davada hayali ihracat fiilini sabit gördü. (Karar tarihi 30.03.2004.)- MENAS karara itiraz etti ve itirazı görüşen Danıştay 10. Daire de 21 mart 2006 tarihli kararında itirazı reddetti.- Böylece hayali ihracat yapıldığı hem mahkeme kararı hem de Danıştay’ın itirazı red kararı ile kesinleşti.- Tartışmada Fırat bu iddiayı ve belgelerini çürütemedi. Kılıçdaroğlu’ndan mahkeme kararlarının fotokopisini istemekle yetindi.- Mahkeme dosyasında ihracat yapıldığı belirtilen İngiliz şirketin hayali olduğu, İngiliz makamlarının belirtilen adreste öyle bir şirket bulunmadığını bildirdikleri bilgisi de yer aldı.- Mahkeme kararında, MENAS’ın yurtiçinden döviz alarak Mersin Serbest Bölgesi’ne gönderdiği, buradan tekrar yabancılara ait hesaplara transfer ettiği, bu yöntemle, gerçekte ihracat yapmadığı, para hareketlerini ihracat yapmış gibi kullanarak DFİF primini haksız elde ettiği belirtildi.- Kılıçdaroğlu, İngiltere’ye ihracatta ‘hayali’ işlemin belgelerini gösterirken Fırat, MENAS’ın Ukrayna’ya yaptığı ve yine soruşturma konusu olan başka bir hayali ihracat dosyasında aldığı ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını gösterererek kendini savundu. Oysaki ikisi ayrı olaydı.- Kılıçdaroğlu, Ukrayna olayı ile ilgili hayali ihracat iddiası olmadığını belirtti.- Bu ikinci olayda, MENAS’ın Ukrayna’ya yapılan bir ihracatta mal miktarını ve değerlerini Türk gümrüğüne başka, Ukrayna gümrüğüne başka değerlerde gösterdiği iddia edilmişti. Bu konudaki yargı süreci (CHP’den milletvekili aday adayı olduğu belirtilen) gümrük kontrolörü Bayram Çolak tarafından hazırlanan 06.12.2006 tarihli raporla başlamıştı.- Mersin Cumhuriyet Savcılığı, 21.05.2007 tarihinde, Fırat da dahil, MENAS’ın ortak ve yöneticileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiş,- MENAS yöneticileri Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak kararı kesinleştirme yoluna gitmiş ve mahkeme, 04.07 2007 tarihinde savcılığın kararına uyarak MENAS’ı aklamıştı.Fırat, Ukrayna’ya hayali ihracat konusunda kendini savunurken, hayali ihracatta genellikle başvurulan yasadışı ‘çifte fatura’ kullanımı konusunda, “Birçok firma çifte fatura kullanıyor” şeklinde bir ifade kullandı.Bunun üzerine Kılıçdaroğlu “Çok ilginçtir ki Sayın Fırat da ‘Ukrayna, Rusya’ya yapılan ihraçta çifte fatura düzenliyoruz’ diyor. Fırat çifte fatura lafını kullanıyorsa Sayın Unakıtan ne düşünüyor?” diye karşılık verdi.Kılıçdaroğlu, tartışma sırasında sürpriz bir belge daha sundu ve Fırat’ın şirketi MENAS için Gümrük İdaresi nezdinde siyasi nüfuz kullandığını ileri sürdü.- Kılıçdaroğlu, bu iddiasıyla ilgili olarak 2 Ağustos 2007’de Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne avukat Hulki Özel imzasıyla gönderilen yazıyı gösterdi.- Belgede, “Dengir Mir Mehmet Fırat (adına) Vekili Avukat Hulki Özel” imzası bulunuyor.- Gümrük İdaresi’ne yazılan 2 Ağustos 2007 tarihli belgede; Ukrayna’ya hayali ihracat olayında savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktığı, bu nedenle MENAS’ın da güvenilir firma sayılması ve gümrük işlemlerinde her türlü engelleyici idari işlemin durdurulması isteniyor.- Kılıçdaroğlu bu talebin anlamını şöyle özetledi: “Gümrük’te TIR geçişlerinde kırmızı, sarı ve yeşil hat uygulaması var. Yeşil hattakiler aranmadan geçer. Sarı hatta evrak üzerinden kontrol yapılır. Kırmızı hatta olanlar ise şüphelidir ve kesinlikle aranır. Fırat bu talabiyle MENAS yükü taşıyan TIR’ların aranmadan, yeşil hattan geçmesini istiyor. Bu amaçla da siyasi nüfuzunu kullanıyor.”- Fırat, bu belge karşısında hiç bir savunma yapamadı. Belgeyi Kılıçdaroğlu’ndan almakla yetindi.- Kılıçdaroğlu, ayrıca Fırat’ın adı geçen belgeyle ‘yeşil hatta alınması’nı istediği MENAS yükü taşıyan TIR’lardan birinde, 28 Şubat 2008’de 89 kilo uyuşturucu yakalandığını söyledi.- Fırat, yakalanan uyuşturucuyu şoförün üstlendiğini, ne kendisinin ne de şirket ortakları hakkında bir soruşturma yapılmadığını söyledi.- Fırat, 01.09.2007 tarihinde MENAS’taki ortaklığından ayrılma talebini içeren bir belge ile hissesini 300 bin dolara Abdülkadir Gürüz’e sattığını, aynı gün parasının İş Bankası’ndaki hesabına yatırıldığının belgelerini gösterdi.- Kılıçdaroğlu, Fırat’ın iddia ettiği gibi 01.09 2007’de değil, bu tarihten 8 ay sonra ayrıldığını söyledi ve iddiasını da 4 Haziran 2008 tarihli ticaret sicil gazetesine dayandırdı.- Böylece Fırat’ın şirketten ayrılığının, MENAS’ın TIR’da uyuşturucu yakalanması olayının 10 Mayıs 2008’de haber konusu olmasından da 25 gün sonra sicil kayıtlarına yansıtıldığı ortaya çıktı.