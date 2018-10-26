Düden Şelalesi'ne 400 bin ziyaretçi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın doğal güzelliklerinden biri olan ve \'cennet köşe\' olarak anılan Düden Şelalesi, 2018 yılında 400 bin kişi ağırladı.

Turizmin başkenti Antalya\'da, turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan Düden Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Şelale kaynağını, kent merkezine yaklaşık 25 kilometrelik mesafede bulunan Kırkgöz mevkiinden alıyor. Kırkgöz\'den doğan su, kısa süre sonra yerin altına girip 14 kilometre sonra Düden Şelalesi\'nin bulunduğu yerden tekrar yüzeye çıkıyor. Çoğunluğunu asırlık çınar ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü arasında 40 metre yükseklikten dökülen su, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Şelalenin suyu, 20 kilometrelik bir hat çizdikten sonra Muratpaşa ilçesinde denize dökülüyor. Hem yeryüzüne çıktığı, hem de denize döküldüğü yerde oluşturduğu görsel şölenle her yıl binlerce turist çeken Düden Şelalesi, yaz aylarında Antalya\'nın sıcağından bunalanların da adresi haline geliyor.

400 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelalenin yaz kış her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Özellikle yaz aylarında kente gelen turist sayısının artmasıyla birlikte şelalenin de ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Doğanoğlu, \"2018 yılında Düden Şelalesi\'ne 400 bin kişi geldi. Yerli yabancı çok sayıda misafirimizi ağırladığımız için mutluyuz\" dedi.

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