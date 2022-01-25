T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düden Kanalı taştı, tarım arazileri ve evler su altında kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde taşkın sonucu tarım arazileri ile yaklaşık 30 ev ve ahırlar su altında kaldı

25 Ocak 2022 18:06

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’nden beslenen ve tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Düden Kanalı yağışlar ve eriyen kar suları ile taştı. İlçenin Doğanca Mahallesi'nde taşkın sonucu tarım arazileri ile yaklaşık 30 evin zemin ve bodrum katları su altında kaldı. 

Bafra Ovası'nda tarım arazilerinin sulamasının yapıldığı Kızılırmak Nehri’nden beslenen Düden Kanalı yağışlar ve eriyen kar suları ile birlikte taştı. İlçenin Doğanca Mahallesi'nde taşkın sonucu tarım arazileri ile yaklaşık 30 evin zemin ve bodrum katlarıyla bazı ahırlar su altında kaldı. Mahallede hasar tespiti için çalışma başlatıldı. 

Çiftçi Sinan Kaya, "Suyun denize tahliye olduğu yerde sorunlar var. Bu nedenle kanal taşıyor. Buna çözüm bulunması lazım" dedi.

Çiftçi Sedat Zengince taşkınla mağdur olduklarını belirterek “Tarım ve hayvancılıkla ilgili bütün hayallerim suya düştü. Tarım arazilerim su altında kaldı. Zor durumdayız. Kanalın denize deşarj olduğu yer kapalı. Bu nedenle bu sorunu yaşıyoruz" diye konuştu. 

samsunbafraDüden Kanalıtaşkın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24