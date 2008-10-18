D.Ü.'de promosyon skandalı büyüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı’nı, İş Bankası’ndan promosyon olarak 4 milyon YTL aldığının ortaya çıkması üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, promosyonlardan olan alacaklarını anlaşmanın imzalandığı bankadan talep etti.





Dokuz Eylül Üniversitesi ile özel bir banka arasında yapılan maaş ödemesine ilişkin protokolde dönemin Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı’nın promosyon alınmadığını ileri sürmesine karşın, bankadan 4 milyon YTL alındığı ortaya çıktı. Türk Eğitim-Sen 1 No’lu Şubesi’nin Dokuz Eylül Üniversitesi’ne banka promosyonlarına ilişkin sorusuna Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dilek Güldal imzalı verilen cevapta, özel bir bankanın üniversiteye herhangi bir promosyon veya ayni ve nakdi ödeme yapılmadı denildi. Ancak, Türk Eğitim-Sen’in konuyla ilgili dava açmasından sonra Üniversite, dava dosyasında sözleşme süresi boyunca bankadan üniversiteye promosyon adı altında bir ödeme yapılmadığını, 20 Nisan 2005’te Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı hesabına Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binalarının inşaatında kullanılmak koşuluyla 4 milyon YTL’nin bağış yapıldığı ve bu meblağ ile sözü edilen inşaatın tamamlandığı belirtildi. Bağışın üniversitenin inşaat işlerinde kullanıldığının belirtilmesine karşın, bu konuda herhangi bir harcama belgesine ait delil gösterilemediği iddia edildi.



Protokol ucuza gitmiş



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, 2004 yılında imzalanan protokolün 2012 yılına kadar geçerliliğii olduğunu anımsatırken, bankaların 4 yıllık promosyon anlaşmalarından kurumun bankaya bir aylık yatırdığı miktar kadar promosyon verdiğini kaydetti. Konu ile ilgili olarak göreve gelmesinin ardından araştırma yaptığını belirten Füzün, ayda yaklaşık 10,6 milyon YTL personel maaşının ödendiğini ve söz konusu anlaşmalar neticesinde 2004-2008 yılları için 10.6, 2008-2012 yılları için de aynı miktarda promosyon ödenmesi gerektiğini söyledi. Bankaya, anlaşma neticesinde yaklaşık 4 milyon 150 bin YTL alındığının ve vakıf hesabına aktarıldığının bildirildiğini, promosyonla ilgili başka meblağ yatırılmadıysa üniversitenin alacağı olduğunun anlatıldığını kaydeden Prof. Dr. Füzün, bankadan konu ile ilgili cevap beklendiğini söyledi.







