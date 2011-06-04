Dudaklarının sırrı ortaya çıktı

T24 - Nurgül Yeşilçay yakın bir zaman önce İngiliz detoks gurusu Jason Vale’in Marmaris’te düzenlediği zayıflama programına katılarak fazla kilolarından kurtuldu. Bugün'ün haberine göre; ünlü oyuncu bu kez de yanak ve dudaklarına yağ enjeksiyonu yaptırdı.





Güzelliğini sade ve doğal yollarla elde ettiğini makyajı da sevmediğini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun yanak ve dudaklarına yağ enjeksiyonu yaptırdığı ortaya çıktı.

Böylece Yeşilçay’ın, Angelina Jolie dudaklara nasıl sahip olduğu anlaşılmış oldu. Yapılan operasyonun çok gizli olmasına dikkat eden Yeşilçay, dün Florace Nightingale Hastanesi’nde başka bir isimle kayıt yaptırsa da haberi gizlemekten kaçamadı.