Dudaklarını küçültmek için estetik yaptıran şarkıcı Lara'dan itiraf: Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın

Geçirdiği estetik operasyon sonrası bir paylaşımda bulunan şarkıcı Lara, "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" ifadesini kullandı.

Büyük bulduğu dudaklarını estetik operasyonla küçülttüren şarkıcı Lara, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda pişmanlığını dile getirdi. Şarkıcı, "Ne olur bana dua edin. Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi.

Bu videonun ardından Lara, yeni bir açıklama daha yaptı. Şarkıcı açıklamasında şunları söyledi: "Bizlerin normal insan olduğunu unutuyorsunuz biz uzaydan falan gelmiyoruz doktorum ameliyatını başarıyla yaptı ama benim dudaklarımın kendine gelmesi bir 6 aymış. Tabii ki bu bir sinir bozucu, insan bir anda yayında ağlayabilir. Sizlerden sadece dudağımın hemen düzelmesi için dua istedim, gözyaşımı tutamadım. Ne var ki bunda? Yoksa doktorum işini yaptı, dudağıma can gelmesini beklemek 6 ay. Normal olarak bir ağladım diye olay oldu."