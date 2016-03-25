Dudak okuma teknolojisindeki devrim

İngiltere'de bilim insanları, güvenlik kamerasına yakalanan insanların o anda ne söylediklerini tespit edebilecek yeni bir teknoloji geliştirdi. Dudak okuyucular bugüne dek, P ve B harfleri arasındaki farkı tespit etmekte zorlanıyordu. Geliştirilen yeni yazılımın ise bu sorunu çözdüğü ifade ediliyor. Gelişme, yapay zeka çalışmaları için de önem taşıyor.

Norwich kentindeki East Anglia Üniversitesi'nin araştırmacılar, yeni teknolojinin "organize suçla ve terörle mücadelede" kullanılabileceğini söylüyor. Ancak söz konusu teknolojinin, paparazzilerce de kullanılabilecek olması ihtimali etik bulunmuyor. Bilim insanlarına göre yeni dudak okuma teknolojisi yapay zeka yaratılmasında da hayati önem taşıyacak.

Teknolojinin ayrıntıları ise Cuma günü Çin'in Şangay kentinde yapılacak Uluslararası Akustik, Konuşma ve Sinyal İşlemleri Konferansı'nda kamuoyuna duyurulacak.