T24 LogoT24 Logo
Magazin

Dudağın sırrı çözüldü

“Muhteşem Yüzyıl” dizisine Kastilya Prensesi olarak katılan Melike İpek Yalova’nın dudakları tartışma konusu oldu

13 Aralık 2011 02:00


 T24-Muhteşem Yüzyıl” dizisine Kastilya Prensesi Isabella Fortuna karakteriyle katılan Melike İpek Yalova’nın dudakları tartışma konusu oldu.





Milliyet'in haberine göredizinin fanatikleri Devlet eski Bakanı Yüksel Yalova’nın kızı olan Yalova’nın dudaklarını silikon takviyesiyle kalınlaştırdığı fikrinde birleşti. Hafta sonu Bebek’te objektiflere takılan Melike İpek Yalova ise “Dudaklarınızda silikon takviyesi var mı?” sorusuna “Silikonlu olsa hiç dudağımda uçuk çıkar mıydı?” diye yanıt verdi.


Oysa konunun uzmanından Yalova’nın yaptığı açıklamanın tam tersi şu cevabı aldık: “Oyuncumuzun dudaklarında hyalüranik asit dolgusu olduğu açıkça görülüyor. İğneyle yapılan bu uygulama 6-8 ay sonra vücuttan atılıyor. Daha sonra işlemi yinelemek gerekiyor. Enjekte edilen asit son derece doğal bir molekül olduğu için vücuda hiçbir zararı yok. Silikonlu dudakta uçuk çıkmayacağı açıklaması ise doğru değil. Dudaklarda silikon takviyesi olsa da olmasa da her halükârda uçuk çıkabilir. Artık dudaklarda silikon takviyesi yapılmıyor ama yapılsa bile bu uçuk çıkmasına engel değil. Üstelik ayrıca uçuk özellikle dudaklara iğneyle bir işlem yapıldıktan sonra çıkar.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24