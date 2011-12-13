Dudağın sırrı çözüldü

T24-

Milliyet'in haberine göredizinin fanatikleri Devlet eski Bakanı Yüksel Yalova’nın kızı olan Yalova’nın dudaklarını silikon takviyesiyle kalınlaştırdığı fikrinde birleşti. Hafta sonu Bebek’te objektiflere takılan Melike İpek Yalova ise “Dudaklarınızda silikon takviyesi var mı?” sorusuna “Silikonlu olsa hiç dudağımda uçuk çıkar mıydı?” diye yanıt verdi.Oysa konunun uzmanından Yalova’nın yaptığı açıklamanın tam tersi şu cevabı aldık: “Oyuncumuzun dudaklarında hyalüranik asit dolgusu olduğu açıkça görülüyor. İğneyle yapılan bu uygulama 6-8 ay sonra vücuttan atılıyor. Daha sonra işlemi yinelemek gerekiyor. Enjekte edilen asit son derece doğal bir molekül olduğu için vücuda hiçbir zararı yok. Silikonlu dudakta uçuk çıkmayacağı açıklaması ise doğru değil. Dudaklarda silikon takviyesi olsa da olmasa da her halükârda uçuk çıkabilir. Artık dudaklarda silikon takviyesi yapılmıyor ama yapılsa bile bu uçuk çıkmasına engel değil. Üstelik ayrıca uçuk özellikle dudaklara iğneyle bir işlem yapıldıktan sonra çıkar.”