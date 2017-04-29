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Dücane Cündioğlu: Yüzde 51'lik sonuca ulaşmak için halkın adalet duygusu hoyratça zedelendi

"Halkın sosyal-siyasal kimliği ve haysiyeti hiçe sayılınca zafer hayali 'burun farkı'na çevrildi"

29 Nisan 2017 01:39

Muhazakâr/milliyetçi dünyanın görüşleri yankı yaratan aydınlarından olan ve uzun bir süre Yeni Şafak'ta da yazan Dücane  Cündioğlu, Ot dergisinde kaleme aldığı yazıda referandum öncesi yaşanan eşitsizliklere dikkat çekti ve sonucu yorumladı.

Cündioğlu, referandumda çıkan yüzde 51 ‘evet’ oyunun “basiret sahipleri nezdinde endişe verici” olduğunu söylerken “Endişe vericidir, çünkü bu yüzde 51’lik sonuca ulaşmak için halkın adalet duygusu hoyratça zedelenmiş, örneğin iktidar güçleri devletin tüm imkanlarıyla sahaya inmiş ve hiç de adilce olmayan biçimde, yer-gök afişlerle donatılırken tv ekranları gece gündüz tek yanlı propagandalarla inletilmiştir” ifadelerini kullandı. Cündioğlu, "İnsaf sahibi her yurttaşın, referandum boyunca güç kullanımının hakşinasça olmadığını kabul edeceğini sanıyorum. Kısacası, adilce olmayan her orantısız güç kullanımı zaferleri başarılara, başarıları ise en nihayet bir 'burun farkı'na indirir" dedi.

Cündioğlu, referandum öncesi iktidar sözcülerinin ‘hayır’ oyu vereceklere yönelik ‘terör örgütü’ söylemleriyle ilgili olarak da şu görüşü dile getirdi:

“Halkın sadece sosyal ve siyasal kimliklerinin değil haysiyetlerinin de hiçe sayılması yine maşeri vicdanı incitmiş ve bunun sonucunda da tüm yetersiz koşullara karşın halk bir zafer hayalini nazikçe bir 'burun farkı'na çevirmekte hiç duraksamamıştır."

Dücane Cündioğlu'nun yazısının tamamını Ot dergisinin mayıs sayısında okuyabilirsiniz.

Ot dergisinin mayıs kapağı şöyle:

ETİKETLER

Dücane CündioğluOT DERGİreferandum16 nisan

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